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У Колумбії стався вибух біля поліцейської дільниці, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 08:26
У Колумбії стався вибух біля поліцейської дільниці, є загиблі
Фото: на місці вибуху (eltiempo)

Троє загинуло та ще 10 поранені

У колумбійському місті Сантандер-де-Кілічао ввечері 22 листопада стався вибух поблизу поліцейської частини, в результаті чого троє правоохоронців загинуло та ще 10 людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Tiempo.

Як повідомляється, близько 20:45 за місцевим часом поблизу відділення поліції вибухнула замінована вантажівка. Після цього у місті пролунали ще 2 вибухи, що спричинило відключення електрики у всьому муніципалітеті Сантандер-де-Кілічао.

За попередніми даними, в результаті вибуху загинули щонайменше троє співробітників поліції, ще 10 людей були травмовані. У муніципалітеті була введена комендантська година до 23:30.

Секретар місцевої влади Хайме Аспрілья розповів, що до вибуху можуть бути причетними "звичайні зловмисники", які скористалися хвилею протестів, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії стався теракт у місті Ель-Баб, що поблизу кордону з Туреччиною. Поблизу автобусної станції вибухнув автомобіль, який був начинений вибухівкою. В результаті вибуху загинули 18 мирних жителів та ще 27 отримали поранення.

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