"Колос" удома розписав нічию з "Металістом 1925"

Ковалівський "Колос" не втримав перемогу над харківським "Металістом 1925" у 23-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Колос" – "Металіст 1925" – 1:1

Голи: Рангел, 23 – Борячук, 47

Першими небезпеку створили гості. Юсов після прострілу Капінуса відправив м'яч вище воріт. "Хлібороби" осміліли ближче до екватору першої половини. Це Рангел після навісу Цурікова головою пробив у руки Мозілю.

Як виявилося, то була репетиція. У наступній же атаці "Колос" вийшов уперед. Оріховський виконав подачу з лівого флангу, а той же Рангел головою поцілив під ближню стійку.

Харків'яни намагалися зрівняти рахунок ще до перерви. Двічі на вістрі атаки опинився Борячук. Спершу він отримав пас від Дмитренка та пробив із гострого кута – Фесюн парирував ногами. Потім нападник зіграв у стінку з Юсовим, але з лінії штрафного не зміг акцентовано пробити.

Забив Борячук із третьої спроби, на старті другого тайму. Юрченко розіграв кутовий з Габелком і перевів м'яч у зону перед штрафним майданчиком. Звідти форвард потужним пострілом пробив під поперечину – 1:1!

Гол додав "Металісту 1925" упевненості. Підопічні Віктора Скрипника провели серію небезпечних атак. Ось Капінус пробив вище воріт із кута штрафного. Далі Імереков із кількох метрів головою поцілив у поперечину після кутового. Потім Юсов змістився з флангу в центр, але лише розім'яв Фесюна ударом по центру.

Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. "Колос" завдяки нічиїй піднявся на 9-те місце в турнірній таблиці УПЛ (25 очок). Тим часом "Металіст 1925" залишився на передостанній сходинці (17 пунктів).