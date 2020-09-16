"Колос" отправился на свой дебютный матч в Лиге Европы

Новичок украинской Премьер-лиги "Колос" отправился на свой дебютный матч в еврокубках. Команда из киевской области сыграет в Греции с "Арисом" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Об этом информирует пресс-служба ковалевского клуба.

Тренерский штаб включил в делегацию 23 игрока:

Вратари: Волынец, Кучеренко, Кучерук

Защитники: Зозуля, Черноморец, Максименко, Гавриш, Емец, Петров, Новак, Кравченко

Полузащитники: Задоя, Ориховский, Милько, Богданов, Смирный, Костышин, Морозко, Ильин, Антюх

Нападающие: Селезнев, Лысенко, Исаенко

С командой полетел и звездный летний новичок команды Евгений Селезнев, которому только предстоит дебютировать за команду Руслана Костышина.

Матч "Арис" - "Колос" состоится в четверг, 17 сентября. Начало - в 21:00 по киевскому времени, прямая трансляция состоится на телеканале "Футбол 1". Противостояние пройдет в одноматчевом формате без зрителей.

Напомним, ковалевская команда оформила первый в истории выход в еврокубки, обыграв в плей-офф "Мариуполь" (1:0).