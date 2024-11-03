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"Ворскла" програла "Колосу" в домашньому дебюті Максимова в УПЛ

Полтава, Неділя 03 листопада 2024 15:15
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"Ворскла" програла "Колосу" в домашньому дебюті Максимова в УПЛ Фото: "Ворскла" – "Колос" (ФК "Колос")
Автор: Андрій Костенко

Ковалівський "Колос" переміг на виїзді полтавську "Ворсклу" в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Ворскла" – "Колос" – 0:1

Гол: Салабай, 69

Матч аутсайдерів Прем'єр-ліги розпочався з 15-хвилинною затримкою через повітряну тривогу. Це був перший домашній поєдинок Юрія Максимова в УПЛ після повернення до керма полтавців.

Перший тайм запам'ятався великою кількістю дрібних фолів з боку обох команд та мінімумом небезпечних моментів. "Ворскла" на правах господаря мала невелику перевагу. Проте два удари в площину воріт, які глядачі побачили до перерви, летіли саме в її сторону. Пильність Ісенка у першому таймі перевірили Дієго та Болівар. Стосовно активності господарів, був напівмомент у Ієде, який після навісу атакував головою, проте пробив вище.

У другому таймі тренери обох колективів намагались оживити в цілому доволі нудний поєдинок замінами. Одна з них спрацювала.

На 58-й хвилині наставник "Колоса" Олександр Поздєєв кинув у бій Салабая, який дуже швидко відзначився голом. Правда, організували взяття власних воріт захисники "Ворскли". Після перепасовки біля штрафного майданчика, Хрипчук заплутався з м'ячем у ногах і допустив втрату. Болівар скористався подарунком, покотив на Салабая, який бив вже в порожні ворота.

Після цього гості ввімкнули "режим стіни". Проте саме вони були ближчими до того, щоб подвоїти перевагу, ніж "Ворскла" – зрівняти рахунок. Болівар ледве не підловив Ісенка, що вийшов далеко від воріт. Втім, і полтавці отримали свій шанс на порятунок вже на останній хвилині. Але його змарнував Ієде.

"Колос", завдяки перемозі, обійшов полтавців. У колективу з Київщини – 12 очок, він піднявся в таблиці УПЛ на 11-ту сходинку. "Ворскла" опустилася з 12-го місця на 13-те. У активі команди 10 балів.

Раніше "Шахтар" здобув трудову перемогу над "Чорноморцем" у Прем'єр-лізі.

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