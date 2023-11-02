"Колорадо" прийняв виклик "Вегаса", "Анахайм" у серії перемог: відео всіх голів вечора НХЛ

Відеоогляд поєдинку "Філадельфія" – "Баффало"

У Денвері "Евеланш" зробили вагому заявку на успіх у стартовому періоді. Шайбами відзначилися Колтон (реалізував момент із правої зони вкидання) і Рантанен (скористався більшістю). Утім, "Сент-Луїс" скоротив відставання в другій 20-хвилинці – Томас класно кинув із дистанції.

Однак, у фінальному періоді "Колорадо" добив "Блюз" ще двома шайбами. Спершу Лехконен розібрався з воротарем на "п'ятаку". А згодом Байрем завершив класну атаку господарів. "Евеланш" піднялися на друге місце в Західній конференції (14 очок), переслідуючи "Вегас (19 пунктів).

Серію перемог до п'яти розвинув "Анахайм". "Дакс" влаштували гольовий фестиваль з "Арізоною" уже в першому періоді. Нападник каліфорнійців Террі двічі реалізував більшість "Анахайма" до середини 20-хвилинки. Проте, "Койотіс" відігралися – Краус забив із кількох метрів, а Кулі ефектно реалізував вихід 1 в 0.

У другому ж періоді арізонці взагалі вийшли вперед завдяки шайбі Крауса. Утім, на старті третьої 20-хвилинки "Дакс" зрівняли рахунок, коли Карлссон підставив ключку під кидок Террі. Останній же хет-триком вирвав для "Анахайма" перемогу в овертаймі, зігравши в стінку з Мактавішем.

Усі результати вечора в НХЛ:

"Філадельфія" – "Баффало" – 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

"Калгарі" – "Даллас" – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

"Колорадо" – "Сент-Луїс" – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

"Анахайм" – "Арізона" – 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Відеоогляд поєдинку "Калгарі" – "Даллас":