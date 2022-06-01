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"Колорадо" повел в финальной серии Западной конференции НХЛ после феерии с "Эдмонтоном"

Фото: Микко Рантанен набрал 2 очка против "Эдмонтона" (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорцив

Четырнадцать шайб на двоих забросили в первом матче финального поединка Западной конференции Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" и "Эдмонтон Ойлерз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Западная конференция, плей-офф, 1-й матч

"Колорадо" – "Эдмонтон" – 8:6 (3:2, 4:2, 1:2)

Шайбы: Комфер, 05:40, 26:20, Маккиннон, 15:10, Макар, 19:46, Кадри, 20:32, Рантанен, 24:38, Кольяно, 36:20, Ландескуг, 59:38 – Кейн, 05:04, Хайман, 19:37, Маклауд, 22:59, Макдэвид, 36:51, Райан, 43:28, Ньюджент-Хопкинс, 52:36

В ночь на среду в Денвере команды долго не запрягали. Уже на шестой минуте обменялись шайбами ​​– Кейн реализовал быструю контратаку канадцев, а Комфер забросил после передачи Ньюхука. До конца периода ситуация повторилась зеркально: Маккиннон реализовал момент, избежав опеки соперника, а Хайман протолкнул шайбу из "пятака".

Но на первый перерыв лидером ушел "Колорадо". За американцев забросил "юки" Макар. Во втором периоде перестрелка продолжилась, но в этот раз "Эвеланш" ответили четырьмя шайбами ​​на два гола "Ойлерз".

За "Колорадо" забивали: Кадри (сыграл на добивании в большинстве), Рантанен (снял паутину с левой девятки), Комфер (подправил выстрел Макара от синей линии) и Кольяно (реализовал выход 2 в 1). Голы канадцев Маклауда (добил из "пятака") и Макдэвида (со средней дистанции) подарили немного надежды фанам "Эдмонтона".

В заключительном периоде "Ойлерз" действительно сумел сократить отставание до минимума. Это Райан завершил с нескольких метров затяжную атаку гостей, а Ньюджент-Хопкинс реализовал большинство за 7 минут до сирены. "Эдмонтон" полетел вперед, тренерский штаб выпустил шестого полевого, но пропустил в пустые ворота за 22 секунды до конца от капитана "Колорадо" Ландескуга.

Итак, "Эвеланш" повели в серии. Второй финальный поединок состоится 3 июня в Денвере. В свою очередь финал Восточной конференции стартует 2 июня – "Рейнджерс" в Нью-Йорке примет действующего обладателя Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг".

К слову, финская сборная завоевала "золото" на домашнем чемпионате мира по хоккею.

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