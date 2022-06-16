"Колорадо" в первом матче финала Кубка Стэнли дожал "Тампу-Бэй" в овертайме

НХЛ, Кубок Стэнли, финал, 1-й матч

"Колорадо" – "Тампа-Бэй" – 4:3 ОТ (3:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: Ландескуг, 07:47, Ничушкин, 09:23, Лехконен, 17:31, Бураковски, 61:23 – Пол, 12:26, ​​Палат, 32:51, Сергачев, 33:39

Более активно поединок начали хозяева и отличились дважды в стартовые 10 минут. Сначала Василевский не удержал шайбу после броска Рантанена, и ее с линии добил Ландескуг. А затем Ничушкин после передачи Маккиннона оказался один по центру и пробил российскому вратарю между щитков.

"Молнии", однако, быстро пришли в себя. В контратаке флоридцев Пол выскочил на свидание с голкипером и обыграл его на "пятаке". В ответ "Эвеланш" забросили под занавес певого периода. Это Лехконен из зоны правого форварда реализовал большинство 5 в 3.

Зато второй период был полностью за "Тампой". Гости забросили дважды: Палат на "пятаке" замкнул передачу Кучерова, а Сергачев заставил Кемпера капитулировать сильным броском от правого борта.

Напряженная третья 20-минутка завершилась без голов, так что поединок перешел в овертайм. Однако длился он недолго. Уже 83 секунды спустя героем "Колорадо" стал Бураковски, который классным ударом с центральной зоны попал точно в нижний угол.

Итак, "Эвеланш" повели в финальной серии до четырех побед. Следующий матч команды также проведут в Денвере – 19 июня.