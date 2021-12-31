ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Колорадо в огне. Объявлен режим ЧС: что происходит

Новина українською →
Колорадо, Пятница 31 декабря 2021 09:55
Колорадо в огне. Объявлен режим ЧС: что происходит Фото: в Колорадо горят леса (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В американском штате Колорадо бушуют лесные пожары. Губернатор штата Джаред Полис объявил режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина, cсылаясь на BBC.

Что произошло

В Колорадо начался масштабный лесной пожар. Пожары бушуют на фоне исторической засухи, разносить огонь помогает ветер скоростью до 169 км/ч. Причиной некоторых возгораний стали оборванные линии электропередач.

Столб дыма от лесного пожара был виден в Денвере, примерно в 32 километрах к югу.

В течение нескольких часов пожар охватил около 647 гектаров земли и разрушил более 500 домов, в том числе торговый центр и отель.

Разрушены дома

Разрушены сотни домов, эвакуированы десятки тысяч человек. Только в городах Льюисвилл и Сьюпириор эвакуировано 30 тысяч жителей.

Самая сложная ситуация в округе Боулдер к северу от Денвера. Власти констатируют, что положение серьезное. Уже известно о шести пострадавших в результате пожара.

Колорадо в огне. Объявлен режим ЧС: что происходитФото: в Колорадо горят леса (twitter.com)

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар
NEWS
В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки
В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году