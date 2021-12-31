Колорадо в огне. Объявлен режим ЧС: что происходит

Об этом сообщает РБК-Украина , cсылаясь на BBC .

Что произошло

В Колорадо начался масштабный лесной пожар. Пожары бушуют на фоне исторической засухи, разносить огонь помогает ветер скоростью до 169 км/ч. Причиной некоторых возгораний стали оборванные линии электропередач.

Столб дыма от лесного пожара был виден в Денвере, примерно в 32 километрах к югу.

В течение нескольких часов пожар охватил около 647 гектаров земли и разрушил более 500 домов, в том числе торговый центр и отель.

My son flew back to Seattle this evening. Here is a video he took of the Superior / Louisville fires from the plane at 5 pm. Our hearts go out to our neighbors in the fire’s path and the first responders working to save their homes and businesses. #MarshallFire pic.twitter.com/O6LXrOKCXT — Gretchen Rosenberg (@GRDenver) December 31, 2021

Разрушены дома

Разрушены сотни домов, эвакуированы десятки тысяч человек. Только в городах Льюисвилл и Сьюпириор эвакуировано 30 тысяч жителей.

Самая сложная ситуация в округе Боулдер к северу от Денвера. Власти констатируют, что положение серьезное. Уже известно о шести пострадавших в результате пожара.

Фото: в Колорадо горят леса (twitter.com)