Колорадо у вогні. Оголошено режим НС: що відбувається

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на BBC .

Що сталося

У Колорадо почалася масштабна лісова пожежа. Пожежі вирують на тлі історичної посухи, розносити вогонь допомагає вітер швидкістю до 169 км/ч. Причиною деяких загорянь стали обірвані лінії електропередач.

Стовп диму від лісової пожежі було видно в Денвері, приблизно в 32 кілометрах на південь.

Протягом декількох годин пожежа охопила близько 647 гектарів землі і зруйнувала понад 500 будинків, у тому числі торговий центр і готель.

My son flew back to Seattle this evening. Here is a video he took of the Superior / Louisville fires from the plane at 5 pm. Our hearts go out to our neighbors in the fire’s path and the first responders working to save their homes and businesses. #MarshallFire pic.twitter.com/O6LXrOKCXT — Gretchen Rosenberg (@GRDenver) December 31, 2021

Зруйновані будинки

Зруйновано сотні будинків, евакуйовано десятки тисяч людей. Тільки в містах Льюїсвілл і Сьюпіріор евакуйовано 30 тисяч жителів.

Найскладніша ситуація в окрузі Боулдер на північ від Денвера. Влада констатує, що становище серйозне. Вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок пожежі.

Фото: у Колорадо горять ліси (twitter.com)