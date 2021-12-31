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Колорадо у вогні. Оголошено режим НС: що відбувається

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Колорадо, П'ятниця 31 грудня 2021 09:55
Колорадо у вогні. Оголошено режим НС: що відбувається Фото: у Колорадо горять ліси (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В американському штаті Колорадо вирують лісові пожежі. Губернатор штату Джаред Поліс оголосив режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Що сталося

У Колорадо почалася масштабна лісова пожежа. Пожежі вирують на тлі історичної посухи, розносити вогонь допомагає вітер швидкістю до 169 км/ч. Причиною деяких загорянь стали обірвані лінії електропередач.

Стовп диму від лісової пожежі було видно в Денвері, приблизно в 32 кілометрах на південь.

Протягом декількох годин пожежа охопила близько 647 гектарів землі і зруйнувала понад 500 будинків, у тому числі торговий центр і готель.

Зруйновані будинки

Зруйновано сотні будинків, евакуйовано десятки тисяч людей. Тільки в містах Льюїсвілл і Сьюпіріор евакуйовано 30 тисяч жителів.

Найскладніша ситуація в окрузі Боулдер на північ від Денвера. Влада констатує, що становище серйозне. Вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок пожежі.

Колорадо у вогні. Оголошено режим НС: що відбуваєтьсяФото: у Колорадо горять ліси (twitter.com)

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