"Колорадо" обыграл "Эдмонтон" на выезде и оказался в шаге от финала Кубка Стэнли

НХЛ, Западная конференция, плей-офф, финал, 3-й матч

"Эдмонтон" – "Колорадо" – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: Макдэвид, 00:38, Маклауд, 47:34 – Ничушкин, 16:12, 24:37, Комфер, 52:42, Рантанен, 59:30

После двух выездных поражений дополнительно мотивировать "Ойлерз" не нужно было. Заряженность хозяев на реабилитацию перед собственными фанами привела к шайбе уже на 38 секунде. Это Макдэвид только появился на площадке, крейсером ворвался в редуты "Эвеланш" и прошил Францоуза точным броском.

Развить свой успех, однако, канадцы не смогли. "Колорадо" сравнял счет курьезно – Ничушкин прострелил от левого борта, но защитник неудачно подставил клюшку и направил шайбу за спину своему вратарю. А на старте второго периода россиянин вовремя включился в атаку вторым темпом и забросил шайбу с нескольких метров.

"Эдмонтон" сумел отыграться в середине третьей 20-минутки. Маклауд подхватил шайбу на собственной половине, прорвался через полплощадки и пробил под стойку после пересечения синей линии. Тем не менее, финальные 10 минут были за "Колорадо": Комфер протиснул Бушара у борта и пробил Смита между щитками, а Рантанен забросил в пустые ворота, когда "Ойлерз" выпустили 6-го полевого.

Итак, "Эвеланш" довели преимущество в серии до 3:0 и находятся в шаге от финала Кубка Стэнли. Матч 7 июня в Эдмонтоне может оказаться последним в противостоянии команд.