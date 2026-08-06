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Коломойського судитимуть за заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку

19:18 06.08.2026 Чт
2 хв
Разом із ним перед судом постануть ще п'ятеро учасників схеми
aimg Валерія Абабіна
Фото: Ігор Коломойський у суді. (Віталій Носач, РБК-Україна)

До суду скерували справу Ігоря Коломойського - колишнього бенефіціара ПриватБанку та ексочільника Дніпропетровської ОДА. За версією слідства, він заволодів коштами ПриватБанку через фіктивний викуп облігацій за завищеною вартістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та САП.

Суть обвинувачення

За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар ПриватБанку, який тоді очолював Дніпропетровську ОДА, організував схему заволодіння коштами банку.

Метою було подальше фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи.

Як діяла схема

Для реалізації задуму банк штучно зобов'язали виплатити підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн - нібито за зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій із купівлі-продажу цінних паперів, а згодом - на рахунки ще двох.

Куди зрештою пішли кошти

Зрештою гроші надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд - вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України.

Нагадаємо, підозру Ігорю Коломойському у заволодінні понад 9,2 млрд грн ПриватБанку оголосили ще 7 вересня 2023 року - разом із ним фігурантами тоді стали ще п'ятеро осіб, зокрема колишній керівник столичної філії банку.

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ПриватБанкСудІгор Коломойский