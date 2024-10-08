Коломойський та Боголюбов ніколи не контролювали JKX Oil & Gas, - нардеп

За його словами, Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов ніколи не контролювали цю компанію.

"Розібравшись досконало в документах, я, як фаховий юрист, можу впевнено заявити, що Коломойський з Боголюбовим ніколи не контролювали британську JKX Oil & Gas", - заявив Цимбалюк.

Він також зазначив, що з 2014 до 2022 року Коломойський і Боголюбов придбали лише 27,5% акцій компанії, що зросло до 32,5% у 2022 році. Він пояснив, що така частка не дає права на вирішальний вплив на управлінські рішення, а лише на отримання дивідендів. Важливим моментом також є той факт, що JKX Oil & Gas торгувалася на Лондонській біржі, де акціонери не мають права втручатися у рішення менеджменту, який складається з незалежної ради директорів.

Як підтвердження, нардеп звернув увагу на судову справу 2015 року у Високому суді Лондона, де рада директорів JKX обмежила права голосу компанії Eclears Group, яка належала Коломойському і Боголюбову. Це ще раз доводить незалежність компанії від групи "Приват".

"Що маємо у підсумку? Є британська компанія яка торгується на біржі, менеджмент незалежний, частка Привату 27,5% не дає права вирішального впливу, ця компанія має дочірні підприємства з 2014 по 2022 в РФ, після повномасштабного вторгнення компанія долучається до міжнародних санкцій і самоусувається від будь-якого контролю над російськими активами і активно фінансово підтримує ЗСУ, після чого російський суд визнає JKX екстремістською організацією і націоналізовує контрольовані нею до 2022 року російські активи", - пише Цимбалюк.

За його словами, основними активами JKX сьогодні є нафтогазовидобувні підприємства в Україні - СП ПГНК і в Угорщині.