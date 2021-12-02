Компания Коломойского начала поставки дизтоплива для УЗ по цене "Роттердам+"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ProZorro .

Контракт по рамочному тендеру подписан 1 декабря. Первую партию 5 тыс. тонн на сумму 150 млн грн Коломойский поставит в ближайшую неделю по цене 29 932 грн/тонна. Цена определена по формуле с привязкой к стоимости топлива в порту Роттердам плюс доставка в Украину. Наценка к котировкам в Роттердаме составит 59 долларов/тонна.

Напомним, "бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+" которая действовала с 2016 по 2019 год.

Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине. При этом единственным потерпевшим от этой формулы в стране себя считают два ферросплавных завода Игоря Коломойского.