Коломойский лоббирует введение пошлин на дизтопливо и сжиженный газ, - нардеп

Предприятия Игоря Коломойского являются монополистами на рынке нефтепродуктов, введение пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа позволит олигарху заработать дополнительные миллиарды.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

"В бедной стране Украина, большинство автомобилистов перешли с бензина на автогаз и дизтопливо. Потому что это дешевле, экономичнее. Однако, в Украине есть монопольный производитель бензинов и монопольный владелец перевалок на Черном море. Этому монополисту очень хочется поднять стоимость дизтоплива и автогаза, чтобы зарабатывать больше. 260 млн грн в месяц навар в случае, если министр Петрашко сломается под давлением монополиста - говорит эксперт Куюн. Только фермеры потеряют дополнительные 1,5-3 млрд грн в год. Деньги обычных потребителей никто даже не пытается посчитать. Но это миллиарды гривен", - написал Кучеренко.

Напомним, ранее президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Прівалова ранее заявила, что введение пошлин на импортное дизтопливо приведет к росту цен для конечного потребителя.

В свою очередь, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев подчеркнул, что это приведет к росту цен на дизтопливо и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.