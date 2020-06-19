Коломойский имеет общие с Медведчуком схемы поставки угля на "Центрэнерго"

Игорь Коломойский и Виктор Медведчук вместе зарабатывали на схеме поставки российского угля государственной компании "Центрэнерго".

Об этом сообщает НВ.

По данным издания, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко хранят свои сбережения, а именно: 24 тыс. рублей и 4,9 млн евро, в белорусском "Абсолютбанке", который принадлежит компании "Интерсервис" местного олигарха Николая Воробья. Эта же компания фигурировала в списке поставщиков угля на госкомпанию "Центрэнерго". В то же время среди поставщиков были и фирмы Игоря Коломойского.

"Российский РБК назвал Медведчука и Воробья бизнес-партнерами, которых объединяют поставки российского угля в Украину. По данным расследовательского проекта Bihus.info, "Интерсервис" фигурировал в списке поставщиков угля из РФ украинской госкомпании Центрэнерго, которую также поставляли черным золотом фирмы Коломойского", - пишет НВ.

Как сообщалось, летом 2019 года в период пребывания Андрея Геруса на должности представителя президента в Кабмине в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

Как заявил бизнесмен Виталий Кропачев Герус в этот период приезжал к нему от Коломойского договариваться о развертывании схем на "Центрэнерго".

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн. Ранее компания была прибыльной.

"Центрэнерго" с лета 2019 начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, 2Дніпроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн.

При этом "Радио Свобода" сообщала о поставке газа на "Центрэнерго" компанией "Юнайтед Энерджи" близкйо к Коломойскому. При этом газ покупается в полугосударственной "Укрнафте" по цене ниже рыночной и продается на "Центрэнерго" выше рыночной.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта с поправкой Андрея Геруса.