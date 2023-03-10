Колодяжний: імпорт російського LPG можна зупинити в 4 кроки

Через Європу російський скраплений газ продовжує надходити до України - і його обсяги тільки зростають. Втім, є чотири кроки, які допоможуть Україні позбавитися такого імпорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову GT Group Владислава Колодяжного в ефірі телеканалу FREEDOM.

За його словами, російський газ потрапляє до України з трьох напрямків: країн Балтії, Польщі та Болгарії/Румунії. Обсяги його постачань зростають щомісяця. Так, за оцінками GT Group, з березня до грудня 2022 року до України надійшло близько 140 тис. тонн скрапленого газу російського виробництва - а це 20% загального імпорту.

Владислав Колодяжний пропонує наступний алгоритм дій, які зупинять потік російського газу до України:

В першу чергу, необхідна заборона імпорту скрапленого газу не лише з території РФ, а й російського походження. До неї також потрібно внести ресурс, який походить чи транспортується з Білорусі. Сьогодні у цій сфері Україна керується кількома постановами Кабміну: в одній з них мова йде лише про товар, ввезений з території РФ, в іншій відсутні згадки про нафтопродукти та Білорусь.

Оскільки російський скраплений газ надходить до України з території третіх країн, він поступає у вигляді товару європейського чи невизначеного походження. Причиною цього може бути змішування з іншими продуктами чи заміна документів. У зв’язку з цим Україна має ввести обов’язкові сертифікати, де буде вказане походження імпортованого газу. Відповідні зміни необхідно внести до Митного кодексу.

Наступним рішенням має стати введення загороджувального мита на товар невизначеного походження. Колодяжний пояснює: такий статус товар отримує, якщо постачальник не може надати митниці всі потрібні документи та довести його походження. Тож на такий скраплений газ має бути накладене антидемпінгове загороджувальне мито.

Останнім необхідним пунктом, аби позбавитися російського газу, є створення моніторингової комісії у складі представників Міністерства палива та енергетики, Міністерства економіки та енергетичної митниці. Така комісія має слідкувати за тим, як введення усіх вищезазначених механізмів буде впливати на зміни потоку скрапленого газу в Україну.

"Немає такого рішення, яке б миттєво могло вирішити цю проблему. Ми вигадуємо рішення - Російська Федерація намагається ці рішення обійти. Тому створення такої комісії, яка б постійно розглядала можливі шляхи надходження санкційних товарів на територію України і відповідно реагувала на них - це обов’язковий фактор. Оці чотири прості пункти, я впевнений, на 90%, як мінімум", - зазначив Владислав Колодяжний.

Крім іншого, таким чином Україна покаже приклад європейським партнерам, які продовжують споживати російський газ. Адже сьогоднішньою стратегією РФ на енергетичному ринку є демпінг - у такий спосіб країна-агресор намагається повернути свої позиції. В середньому тонна скрапленого газу російського походження на 200$ дешевша, ніж європейського. А на піку ця різниця сягала понад 400$, резюмував експерт.