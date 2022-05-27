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Коллекторам запретят звонить военным и их семьям: что предлагает НБУ

Фото: НБУ предлагает запрет для коллекторов звонить военным и их семьям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины предлагает запретить меры по урегулированию просроченной задолженности военнослужащих. Запрет будет действовать на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Проект закона касается военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения.

Предлагается запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих.

"Также кредиторам и коллекторским компаниям запрещается проводить телефонные и видеопереговоры, личные встречи, отправлять текстовые, голосовые и иные сообщения как военнослужащим, так и членам их семей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, НБУ направил письмо Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады с предложением внесения изменений в закон Украины "О потребительском кредитовании".

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Национальный банк Украины