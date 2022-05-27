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Колекторам заборонять дзвонити військовим та їхнім сім'ям: що пропонує НБУ

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Україна, П'ятниця 27 травня 2022 08:59
Колекторам заборонять дзвонити військовим та їхнім сім'ям: що пропонує НБУ Фото: НБУ пропонує заборону для колекторів дзвонити військовим та їхнім сім'ям  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України пропонує заборонити заходи з врегулювання простроченої заборгованості військовослужбовців. Заборона буде діяти на період дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Проект закону стосується військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

Пропонується заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

"Також кредитодавцям та колекторським компаніям забороняється проводити телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі, надсилати текстові, голосові та інші повідомлення як військовослужбовцям, так і членам їх сімей", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, НБУ направив листа Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради з пропозицією внесення змін до закону України "Про споживче кредитування".

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Національний банк України
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