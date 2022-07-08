UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Коллаборантов в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти, - ЦНС

Фото: Владимира Сальдо отстранили от власти в Херсоне (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти местных, которые согласились сотрудничать с захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сообщается, что коллаборанта Владимира Сальдо отстранили от власти в Херсонской области после назначения россиянина Сергея Елисеева "главой правительства". Сальдо теперь выполняет лишь представительские функции, а у его заместителей провели обыски.

Что касается Мелитополя, то там отстранили от руководящих должностей полицейских из числа предателей. Вместо них назначены россияне.

Также сообщается, что во время визитов в оккупированные города депутаты "Единой России" игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированной Новой Каховке застрелили местного самопровозглашенного "замначальника полиции".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонМелитополь