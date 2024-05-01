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Колишньому чиновнику ЗСУ після незаконного збагачення оголосили ще одну підозру

Фото: колишньому чиновнику Сил логістики ЗСУ оголосили ще одну підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній чиновник Сил логістики ЗСУ отримав нову підозру. Його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ умисно вніс завідомо недостовірні відомості до електронної декларації.

Так, у щорічній декларації за 2022 рік він зазначив, що має готівку на загальну суму понад 2 млн гривень.

Проте у 2020 році у декларації чиновник зазначав, що він та його сім'я не мають готівки. Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, сукупний розмір доходів підозрюваного та членів його сім’ї за 2021 та 2022 роки становить 1,7 млн гривень.

Відповідно до виписок по банківських рахунках, витрати на проживання підозрюваного та членів його сім’ї за цей період становлять 1,74 млн гривень.

"Це свідчить про фінансову неспроможність заощадити задекларовані за 2022 рік грошові кошти на загальну суму 2 076 175,40 гривень", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Колишньому чиновнику ЗСУ оголосили підозру декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

 

Не перша підозра

Варто зазначити, що колишній начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ є фігурантом ще однієї справи.

ДБР викрило чиновника у незаконному збагаченні на суму понад 58 млн гривень. У нього виявили елітне авто, велику квартиру у Києві, півсотні земельних ділянок.

Пізніше стало відомо, що фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 6 млн гривень.

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