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Колишнього поліцейського з Куп'янська засудили до 15 років в'язниці за роботу на РФ

Куп'янськ, Середа 15 листопада 2023 15:28
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Колишнього поліцейського з Куп'янська засудили до 15 років в'язниці за роботу на РФ Архівне фото: Колишнього поліцейського з Куп'янська засудили до 15 років в'язниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишнього поліцейського з Куп'янська (Харківська область) засудили до 15 років в'язниці. Минулого року він пішов на співпрацю з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

У травні 2022 року колишній поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп'янського РВП ГУНП в області з власної ініціативи пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Перебуваючи в окупованому місті Куп'янськ, він написав заяву на ім'я "голови" так званої "ВЦА Харківської області" про прийняття до лав псевдоправоохоронного органу.

Чим займався коп-зрадник

Зрадник підписав "трудовий договір" і обійняв посаду "виконувача обов'язків інспектора - чергового чергової частини" у так званій "УВС ВЦА Харківської області".

На псевдопосаді переважно займався тим, що здійснював дактилоскопування пальців рук мирних жителів, яких незаконно затримували російські військові.

Колишнього поліцейського з Куп'янська засудили до 15 років в'язниці за роботу на РФ

Фото: Зрадник на суді (facebook.com/pgo.gov.ua)

Перед деокупацією Куп'янська зрадник встиг отримати нову посаду "оперативного чергового чергової частини".

Колишнього поліцейського засудили до тюремного ув'язнення

У грудні 2022 року правоохоронці затримали чоловіка в Куп'янську, де він переховувався на горищі будинку.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину в державній зраді. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вироки для зрадників України

В Україні суди регулярно виносять обвинувальні вироки поплічникам РФ і зрадникам із держструктур.

Нещодавно в Донецькій області винесли вироки двом навідникам, які зливали ворогові інформацію про розташування ЗСУ. Чоловіки отримали по більш ніж 8 років за ґратами.

Сьогодні повідомлялось, що ще трьох зрадників, які допомагали російським загарбникам під час окупації територій у Харківській та Херсонській областях, засудили до тюремного ув'язнення.

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