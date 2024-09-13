Колишнього нардепа підозрюють в ухиленні від сплати понад 71 млн гривень податків
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому народному депутату України кількох скликань у справі щодо ухилення від сплати податків. Мова йде про понад 71 млн гривень податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора та ДБР.
Джерела РБК-Україна заявили, що мова йде про колишнього нардепа Володимира Макеєнка.
Народний депутат України I, III-VII скликань, у минулому - заступник голови фракції Партії регіонів та очільник КДМА - підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, ексдепутат створив за кордоном мережу компаній, які були оформлені на нього та осіб з його оточення, через які отримував сумнівні доходи. При цьому підкреслюється, що компанії були створені всупереч обмеженням, встановленим законодавством.
Політик здійснював фактичне керівництво їх господарською діяльністю. Ці компанії серед іншого, одержували на банківські рахунки грошові кошти сумнівного походження, які перераховували на рахунки екснардепа. Надалі він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту.
Підозрюваний, за повідомленням, не задекларував 387,6 млн гривень доходу, отриманого в період 2011-2018 років, що призвело до несплати податків на суму 71,4 млн гривень.
Фото: Колишнього нардепа підозрюють в ухиленні від сплати понад 71 млн гривень податків (t.me/pgo_gov_ua)
Підвищення податків в Україні
Раніше в Україні відмовилися від ідеї підвищити ПДВ через заперечення Міністерства фінансів. Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю зазначив, що головною проблемою підвищення ПДВ є можливий ріст цін на всі товари, особливо на товари першої необхідності.
Водночас, за його словами, Мінфін пропонує варіант, за якого податки для соціально незахищених категорій не зростуть, а підвищення ПДВ торкнеться всіх громадян.
Основна пропозиція Мінфіну полягає в підвищенні військового збору з 1,5% до 5%, що дозволить залучити до бюджету понад 100 млрд гривень у наступному році.
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