Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому народному депутату України кількох скликань у справі щодо ухилення від сплати податків. Мова йде про понад 71 млн гривень податків.

Джерела РБК-Україна заявили, що мова йде про колишнього нардепа Володимира Макеєнка.

Народний депутат України I, III-VII скликань, у минулому - заступник голови фракції Партії регіонів та очільник КДМА - підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, ексдепутат створив за кордоном мережу компаній, які були оформлені на нього та осіб з його оточення, через які отримував сумнівні доходи. При цьому підкреслюється, що компанії були створені всупереч обмеженням, встановленим законодавством.

Політик здійснював фактичне керівництво їх господарською діяльністю. Ці компанії серед іншого, одержували на банківські рахунки грошові кошти сумнівного походження, які перераховували на рахунки екснардепа. Надалі він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту.

Підозрюваний, за повідомленням, не задекларував 387,6 млн гривень доходу, отриманого в період 2011-2018 років, що призвело до несплати податків на суму 71,4 млн гривень.

Фото: Колишнього нардепа підозрюють в ухиленні від сплати понад 71 млн гривень податків (t.me/pgo_gov_ua)