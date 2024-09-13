ua en ru
Пт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бывший нардеп подозревается в уклонении от уплаты более 71 млн гривен налогов

Пятница 13 сентября 2024 10:07
UA EN RU
Бывший нардеп подозревается в уклонении от уплаты более 71 млн гривен налогов Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему народному депутату Украины нескольких созывов по делу об уклонении от уплаты налогов. Речь идет о более 71 млн гривен налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора и ГБР.

Источники РБК-Украина заявили, что речь идет о бывшем нардепе Владимире Макеенко.

Народный депутат Украины I, III-VII созывов, в прошлом - заместитель председателя фракции Партии регионов и глава КГМА - подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

По данным следствия, экс-депутат создал за рубежом сеть компаний, которые были оформлены на него и лиц из его окружения, через которые получал сомнительные доходы. При этом подчеркивается, что компании были созданы вопреки ограничениям, установленным законодательством.

Политик осуществлял фактическое руководство их хозяйственной деятельностью. Эти компании среди прочего, получали на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения, которые перечисляли на счета экс-нардепа. В дальнейшем он распоряжался этими средствами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита.

Подозреваемый, по сообщению, не задекларировал 387,6 млн гривен дохода, полученного в период 2011-2018 годов, что привело к неуплате налогов на сумму 71,4 млн гривен.

Фото: Бывшего нардепа подозревают в уклонении от уплаты более 71 млн гривен налогов (t.me/pgo_gov_ru)

Повышение налогов в Украине

Ранее в Украине отказались от идеи повысить НДС из-за возражений Министерства финансов. Министр финансов Сергей Марченко в интервью отметил, что главная проблема повышения НДС - возможный рост цен на все товары, особенно на товары первой необходимости.

В то же время, по его словам, Минфин предлагает вариант, при котором налоги для социально незащищенных категорий не возрастут, а повышение НДС коснется всех граждан.

Основное предложение Минфина заключается в повышении военного сбора с 1,5% до 5%, что позволит привлечь в бюджет более 100 млрд. гривен в следующем году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис Генпрокурора ГБР
NEWS
Контратака РФ в Курской области имеет лишь незначительные успехи, а ВСУ продвигаются, - ISW
Контратака РФ в Курской области имеет лишь незначительные успехи, а ВСУ продвигаются, - ISW
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США