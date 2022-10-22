UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колишнього главу Китаю публічно випровадили зі з'їзду компартії (відео)

Фото: Ху Цзіньтао публічно випровадили зі з'їзду компартії (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Колишнього керівника Китаю Ху Цзіньтао вивели з церемонії закриття з'їзду Комуністичної партії у суботу, 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, 79-річний Ху Цзіньтао сидів у першому ряду у Великій залі народних зборів у Пекіні поряд із чинним главою країни Сі Цзіньпіном, коли до нього підійшов один із співробітників обслуговуючого персоналу з метою вивести з приміщення.

Але, за даними журналістів, спочатку чиновник не хотів йти зі свого місця, але його силоміць підняли, взявши за руку.

Як зазначається у статті, після того, як Ху Цзіньтао піднявся з крісла в президії, до нього підійшов заступник директора Головного управління Комуністичної партії Кун Шаосюнь.

Після короткої розмови екс-глава Китаю все ж таки пішов, по дорозі сказавши кілька слів Сі Цзіньпіну і поплескавши по плечу прем'єр-міністра Лі Кецяна - обидва кивнули.

"Обставини звільнення Ху не зрозумілі", - зазначають журналісти.

CNN зазначає, що Сі Цзіньпін поклав руку на документ, до якого намагався дістати Ху Цзіньтао. Крім того, член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК Лі Чжаньшу намагався підвестися з місця і втрутитися в розмову, але колега Ван Хунін, який сидить поруч, потяг його за піджак.

Як повідомлялось, Комуністична партія Китаю завершила свій з'їзд, який проходить двічі за десятиліття, затвердивши поправки, які зміцнюють владу Сі Цзіньпіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай