Колишнього главу Китаю публічно випровадили зі з'їзду компартії (відео)

Колишнього керівника Китаю Ху Цзіньтао вивели з церемонії закриття з'їзду Комуністичної партії у суботу, 22 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як пише видання, 79-річний Ху Цзіньтао сидів у першому ряду у Великій залі народних зборів у Пекіні поряд із чинним главою країни Сі Цзіньпіном, коли до нього підійшов один із співробітників обслуговуючого персоналу з метою вивести з приміщення.
Але, за даними журналістів, спочатку чиновник не хотів йти зі свого місця, але його силоміць підняли, взявши за руку.
Як зазначається у статті, після того, як Ху Цзіньтао піднявся з крісла в президії, до нього підійшов заступник директора Головного управління Комуністичної партії Кун Шаосюнь.
Після короткої розмови екс-глава Китаю все ж таки пішов, по дорозі сказавши кілька слів Сі Цзіньпіну і поплескавши по плечу прем'єр-міністра Лі Кецяна - обидва кивнули.
"Обставини звільнення Ху не зрозумілі", - зазначають журналісти.
CNN зазначає, що Сі Цзіньпін поклав руку на документ, до якого намагався дістати Ху Цзіньтао. Крім того, член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК Лі Чжаньшу намагався підвестися з місця і втрутитися в розмову, але колега Ван Хунін, який сидить поруч, потяг його за піджак.
Як повідомлялось, Комуністична партія Китаю завершила свій з'їзд, який проходить двічі за десятиліття, затвердивши поправки, які зміцнюють владу Сі Цзіньпіна.
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