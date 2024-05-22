Колишній заступник керівника ОП Смирнов отримав підозру від НАБУ

У тексті публікації не вказано ім'я та прізвище колишнього заступника керівника Офісу президента, але джерела РБК-Україна повідомляють, що йдеться про Андрія Смирнова.

Деталі справи

Слідство встановило, у період з 2020 по 2022 роки посадовець придбав активи вартістю 17,1 млн гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн гривень. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника склала 15,7 млн гривень.

Йдеться про 2 автомобілі, а саме Mercedes-Benz та Volkswagen, 2 мотоцикли, а саме Honda та BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Щоб приховати наявність цього майна, чиновник оформив його більшу частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а потім переоформив на себе.

Що йому загрожує

НАБУ уточнює, що кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України, а саме "Незаконне збагачення".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що відомо про колишнього заступника керівника Офісу президента

Андрій Смирнов закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "правознавство" і з 2002 по 2006 рік працював юристом у приватному секторі.

У 2006 році Смирнов почав роботу на державній службі. До 2012 року обіймав посади керівника юридичного департаменту Державного комітету з питань державного матеріального резерву, заступника директора департаменту господарського забезпечення СБУ, начальника управління земельних ресурсів Запоріжжя.

З 2013 року займався юридичною та адвокатською практикою, а 10 вересня 2019 року його призначили заступником керівника Офісу президента.