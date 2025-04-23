Колишній український чемпіон стане головною зіркою боксерського шоу: коли і з ким битиметься

29-річний вітчизняний боксер зустрінеться з американцем Майклом Фоксом (24-4, 5 КО) 17 травня в Лос-Анджелесі. Бій очолить вечір боксу від 360 Promotions.

Разом з Богачуком і Фоксом у програмі вечора виступлять чемпіон WBC Continental Americas у напівлегкій вазі – американець Омар Трінідад та чинна чемпіонка світу за версією WBO у другій найлегшій вазі Мізукі Хірута з Японії.

Промоутер Том Леффлер зазначив, що майбутній бій може стати важливим кроком для Богачука на шляху до титульного поєдинку за пояс IBF, яким наразі володіє непереможний росіянин Бахрам Муртазалієв (23-0, 17 КО).

Раніше інша організація – WBC оголосила про наміри організувати поєдинок Богачука з переможцем бою між тимчасовим чемпіоном WBC американцем Верджилом Ортісом (23-0, 21 КО) та Ісроілом Мадримовим з Узбекистану (10-2-1, 7 КО). Ортіс у лютому здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Головна мета українця по лінії цієї організації – поборотися за чемпіонський титул який наразі належить Себастьяну Фундорі (21-1-1, 14 КО).

Зазначимо, що Богачук мав зустрітися з Фундорою у березні минулого року. Але WBC скасувала той бій та призначила американцю в суперники австралійського боксера Тіма Цзю.

Богачук востаннє виходив у ринг у грудні 2024 року в аравійському Ер-Ріяді, у рамках андеркарду реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Там українець технічним нокаутом здолав британця Ішмаеля Девіса: після шостого раунду суперник відмовився продовжувати бій.

Майкл Фокс, якого знають за прізвиськом "Професор", у 2024 році здобув дві перемоги. Таким чином він перервав серію з трьох поспіль поразок, яких зазнав з 2020 до 2022 року.

Хто такий Сергій Богачук

29-річний уродженець Вінниці від початку професійної кар'єри у 2017 році провів 27 поєдинків, в яких здобув 25 перемоги (24 – достроково) та двічі поступився. Володів титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC.

Богачук – найкращий український боксер у своїй ваговій категорії. Входить до світової топ-5 бійців першої середньої ваги за рейтингом BoxRec.