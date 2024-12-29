Колишній президент США Джиммі Картер помер у віці 100 років, - WP

У віці 100 років помер 39-й президент США і лауреат Нобелівської премії Джиммі Картер. Він був найстарішим із нині живих президентів Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Смерть колишнього президента США підтвердив його син. Однак він не назвав безпосередню причину того, що сталося. Відомо, що Джиммі Картер помер у неділю у своєму будинку в Плейнсі, штат Джорджія.

У заяві від лютого 2023 року Центру Картера повідомив, що колишній президент після низки госпіталізацій припинить подальше лікування і проведе час, що залишився, вдома під хоспісним наглядом. Останніми роками він лікується від агресивної форми меланоми - раку шкіри, пухлини якої поширилися на печінку і мозок.

Його дружина Розалін померла роком раніше, 19 листопада, у віці 96 років. Кар'єри, які були близькими партнерами в громадському житті, були одружені понад 77 років, що стало найдовшим президентським шлюбом в історії США. Його остання публічна поява відбулася на її похороні в Плейнсі, де він сидів у першому ряду на інвалідному кріслі.

Що відомо про колишнього президента США

Джиммі Картер став президентом США 1976 року від Демократичної партії. До цього він обіймав посаду губернатора штату Джорджія, а також був сенатором.

1979 року, під час його керівництва, США та СРСР уклали угоду ОСВ-II, спрямовану на обмеження стратегічних озброєнь, що символічно відзначилося відомим «поцілунком» між президентом Картером і генеральним секретарем Леонідом Брежнєвим. Уже 1980 року, на піку напруження «холодної війни», він став ініціатором бойкоту Олімпійських ігор у Москві. Уже 1980 року Картер програв вибори Рональду Рейгану, після чого заснував правозахисний центр Картера.

У новому столітті, 2002 року, 39-й президент Сполучених Штатів отримав Нобелівську премію миру «за зусилля з мирного залагодження конфліктів у всьому світі та боротьбу за права людини».

У 2015 році у нього було діагностовано онкологічне захворювання.