Колишній головний економіст МВФ спрогнозував "неймовірну бідність" в РФ через санкції

Росія може зіткнутися з "неймовірною бідністю", оскільки міжнародні санкції значно впливають на її економіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього головного економіста Міжнародного валютного фонду Кеннета Рогоффа на Всесвітньому економічному форумі.
"Погляньте на Іран, подивіться на Північну Корею, подивіться на Венесуелу, подивіться на Кубу, ось куди рухається Росія", - наголосив Рогофф, додавши, що країна-агресор у майбутньому може стати "гігантським Іраном".
Він зазначив, що обмеження, які запровадили проти Росії, працюють, а всі заяви представників путінського режиму про те, що санкційні плани Заходу не виправдалися, є неправдивими.
Рогофф пояснив, що Росія втратила частину своїх доходів, а це свідчить про уповільнення виробництва та інших секторів економіки.
За словами експерта, міжнародні санкції можуть призвести до зміни режиму в РФ, а самі обмеження мають кумулятивний ефект. Тому Заходу варто замислитись над продовженням санкцій навіть у разі перемоги України у війні.
"Якщо довго тримати санкції і робити їх все сильнішими і сильнішими, вони працюють", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії почали регулярно ламатися цивільні літаки, а лагодити їх немає можливості через санкції.
Також ми писали, що, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, зараз одним із пріоритетних завдань України є запровадження санкцій проти "Росатому".
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