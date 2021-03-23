Количество жертв стрельбы в Колорадо возросло

Среди погибших есть офицер полиции Боулдер Эрик Талли, который одним из первых прибыл на место происшествия.

"Мы сочувствуем семьям, которых затронула трагедия. Погибли 10 человек", - говорится в сообщении полиции.

В полиции заявили, что не будут разглашать имена других жертв, пока не будут проинформированы их семьи.

Правоохранители также подтвердили, что задержанный потерпевший является вероятным стрелком.

Ранее стало известно, что в американском штате Колорадо, в супермаркете, неизвестный открыл стрельбу. Первоначально сообщалось, что в результате инцидента погибли шесть человек, включая одного полицейского.

Также не так давно в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. В результате инцидента погиб один человек.