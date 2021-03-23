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Количество жертв стрельбы в Колорадо возросло

Автор: Даша Харченко

Число погибших в результате стрельбы в городе Боулдер, американский штат Колорадо, возросло до 10. Ранее сообщалось о шести погибших

Об этом сообщает местная полиция.

Среди погибших есть офицер полиции Боулдер Эрик Талли, который одним из первых прибыл на место происшествия.

"Мы сочувствуем семьям, которых затронула трагедия. Погибли 10 человек", - говорится в сообщении полиции.

В полиции заявили, что не будут разглашать имена других жертв, пока не будут проинформированы их семьи.

Правоохранители также подтвердили, что задержанный потерпевший является вероятным стрелком.

Ранее стало известно, что в американском штате Колорадо, в супермаркете, неизвестный открыл стрельбу. Первоначально сообщалось, что в результате инцидента погибли шесть человек, включая одного полицейского.

Также не так давно в американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. В результате инцидента погиб один человек.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
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