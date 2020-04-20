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В Канаді зросла кількість жертв стрілянини

Новини » В світі     20.04.2020 - 05:11
В Канаді зросла кількість жертв стрілянини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція повідомила про смерть стрілка

Кількість загиблих в результаті стрілянини в місті Портапік в канадській провінції Нова Шотландія зросла до 16 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC.

Правоохоронці не пов'язують подію з тероризмом.

За даними поліції, стрілець загинув. Спочатку поліція заявляла, що підозрюваний затриманий. Пошуки Уортмана тривали всю ніч у кількох населених пунктах Нової Шотландії.

Нагадаємо, в суботу, 18 квітня, 51-річний Габріел Уортман влаштував стрілянину в Портпіку в канадській провінції Нова Шотландія. Повідомлялося про 13 загиблих, проте в поліції допускали збільшення кількості жертв. Він був одягнений у форму, схожу на поліцейську, однак Уортман не був співробітником правоохоронних органів.

Як повідомляло РБК-Україна, в американському місті Бейкерсфілд штату Каліфорнія сталася стрілянина під час карантину на закритій вечірці, в результаті чого 6 людей були вбиті.

Раніше в Мексиці в результаті зіткнення злочинних угрупувань загинуло дев'ятнадцять осіб. Перестрілка сталася в прикордонному з США мексиканському штаті Чіуауа.

У Канаді чоловік влаштував стрілянину, загинуло 13 осіб США і Канада продовжили прикордонні обмеження ще на 30 днів
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