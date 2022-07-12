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Количество жертв ракетного удара по Часовому Яру возросло: погиб ребенок

Фото: количество жертв ракетного удара по Часовому Яру возросло (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело еще одного человека, погибшим оказался ребенок ориентировочно 2013 года рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших человек, из них один ребенок, спасены из-под завалов 9 человек, работы продолжаются. На месте происшествия трудятся 56 работников ГСЧС и девять единиц техники, также дежурят два автомобиля "скорой".

Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.

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