Количество жертв и пострадавших из-за ракетного удара по Часовому Яру возросло

Фото: количество погибших в результате обстрела жилого дома Часовом Яру увеличилось до 19 (t.me/dsns_telegram)

Количество погибших в результате обстрела жилого дома в городе Часов Яр в Донецкой области увеличилось до 19. При этом из-под завалов удалось спасти 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram.