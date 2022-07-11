Кількість жертв і постраждалих через ракетний удар по Часовому Яру зросла
Кількість загиблих в результаті обстрілу житлового будинку в місті Часів Яр в Донецькій області збільшилася до 19. При цьому з-під завалів вдалося врятувати 8 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Telegram.
Рятувальники витягли з-під завалів тіло ще одного загиблого жителя багатоповерхівки.
"Таким чином, виявлені і вилучені з-під завалів 19 загиблих, врятовано з-під завалів 8 осіб",- йдеться в повідомленні.
При цьому працівники ДСНС розчистили та розібрали близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку.
Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.
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