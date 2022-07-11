ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість жертв і постраждалих через ракетний удар по Часовому Яру зросла

Новость на русском →
Часів Яр, Понеділок 11 липня 2022 10:43
Кількість жертв і постраждалих через ракетний удар по Часовому Яру зросла Фото: кількість загиблих в результаті обстрілу житлового будинку в Часовому Яру збільшилася до 19 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих в результаті обстрілу житлового будинку в місті Часів Яр в Донецькій області збільшилася до 19. При цьому з-під завалів вдалося врятувати 8 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Telegram.

Рятувальники витягли з-під завалів тіло ще одного загиблого жителя багатоповерхівки.

"Таким чином, виявлені і вилучені з-під завалів 19 загиблих, врятовано з-під завалів 8 осіб",- йдеться в повідомленні.

При цьому працівники ДСНС розчистили та розібрали близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно