Количество вызовов службы 104 в Винницкой области возросло на 20%

В прошлом году количество вызовов аварийно-диспетчерской службы АО "Винницагаз" превысило 18 тысяч. Это на 20% больше, чем в 2020 году.

АО "Винницагаз" призывает потребителей позаботиться о состоянии газовых сетей, дымовых и вентиляционных каналов своих домов, чтобы обезопасить себя и близких от аварийных ситуаций и несчастных случаев.

"В 2021 году аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" выполнила более 18 тысяч заявок по вызову 104. Это на 3 тысячи заявок больше, чем в 2020 году. Кроме того, по всей Украине участились несчастные случаи, вызванные несоблюдением потребителями правил безопасности при использовании газа в быту. В частности, отравление угарным газом, взрывы, пожары и другие аварии, несущие опасность для жизни и здоровья людей, разрушения домов", - говорится в сообщении.

Специалисты связывают такую ​​тенденцию, прежде всего, с несвоевременным осуществлением владельцами зданий и сооружений технического обслуживания внутридомовых газовых сетей, дымовых и вентиляционных каналов.

"Газовые сети стареют, требуют ремонта, комплектующие и уплотняющие материалы требуют замены. Возникают утечки газа, несущие опасность как для владельцев зданий, так и для окружения. Для надлежащей работы дымовые и вентиляционные каналы также нуждаются в периодическом профессиональном обследовании, очистке и обслуживании. К сожалению, далеко не все потребители заботятся о состоянии сетей своих домов. Как следствие – около 80% всех аварийных ситуаций обнаружены газовиками на внутридомовых сетях", - говорится в сообщении.

Своевременное профессиональное обслуживание таких сетей согласно требованиям действующего законодательства обеспечивают владельцы или балансодержатели зданий и сооружений. Услуга предоставляется на договорных началах специализированными организациями, имеющими разрешение на выполнение таких работ.

"На 1 января текущего года более 40 тысяч потребителей газа заключили договоры на техническое обслуживание сетей своих домов с АО "Винницагаз". В частности, о собственной безопасности позаботились 37,3 тысяч владельцев частных усадеб и квартир, 908 многоэтажек, 2,3 тысяч предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по сравнению с предыдущими годами владельцы зданий и сооружений, ОСМД и управляющие компании все активнее приобщаются, понимая, что состояние сетей – это безопасность и надежность потребления газа. Однако, многие потребители все еще затягивают, подвергая опасности себя и близких.

"АО "Винницагаз" выполняет весь спектр услуг по обслуживанию газовых сетей любого уровня сложности, имеет квалифицированных специалистов, оборудование и опыт. В настоящее время компания предлагает услугу техобслуживания внутренних сетей частных домов и квартир на акционных условиях – всего за 300 гривен в год. Преимуществами такого предложения уже воспользовались около 18 тысяч потребителей", - отмечает директор по капитальному строительству АО "Винницагаз" Николай Яременко.

АО "Винницагаз" призывает потребителей не медлить, обеспечить профессиональное обслуживание газовых сетей в своих домах для безопасности, безаварийного и бесперебойного потребления газа. Заказать услугу можно в клиентских пространствах 104.ua.