Кількість викликів служби 104 у Вінницькій області зросла на 20%

Минулого року кількість викликів аварійно-диспетчерської служби АТ "Вінницягаз" перевищила 18 тисяч. Це на 20% більше, ніж у 2020 році.

АТ "Вінницягаз" закликає споживачів подбати про стан газових мереж, димових та вентиляційних каналів своїх будинків, щоб убезпечити себе та близьких від аварійних ситуацій та нещасних випадків.

"У 2021 році аварійно-диспетчерська служба АТ "Вінницягаз" виконала понад 18 тисяч заявок за викликом 104. Це на 3 тисячі заявок більше, ніж у 2020 році. Крім того, по всій Україні почастішали нещасні випадки, викликані недотриманням споживачами правил безпеки при використанні газу в побуті. Зокрема, отруєння чадним газом, вибухи, пожежі та інші аварії, що несуть небезпеку для життя і здоров'я людей, руйнування будинків", - йдеться в повідомленні.

Фахівці пов'язують таку тенденцію, перш за все, з несвоєчасним здійсненням власниками будівель і споруд технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, димових і вентиляційних каналів.

"Газові мережі старіють, потребують ремонту, комплектуючі та ущільнюючі матеріали потребують заміни. Виникають витоки газу, що несуть небезпеку як для власників будівель, так і для оточення. Для належної роботи димові та вентиляційні канали також потребують періодичного професійного обстеження, очищення та обслуговування. На жаль, далеко не всі споживачі піклуються про стан мереж своїх будинків. Як наслідок – близько 80% всіх аварійних ситуацій виявлені газовиками на внутрішньобудинкових мережах", - йдеться в повідомленні.

Своєчасне професійне обслуговування таких мереж згідно з вимогами чинного законодавства забезпечують власники або балансоутримувачі будівель і споруд. Послуга надається на договірних засадах спеціалізованими організаціями, що мають дозвіл на виконання таких робіт.

"На 1 січня поточного року понад 40 тисяч споживачів газу уклали договори на технічне обслуговування мереж своїх будинків з АТ "Вінницягаз". Зокрема, про власну безпеку подбали 37,3 тисяч власників приватних садиб і квартир, 908 багатоповерхівок, 2,3 тисяч підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.

У прес–службі зазначили, що в порівнянні з попередніми роками власники будівель і споруд, ОСББ та керуючі компанії все активніше долучаються, розуміючи, що стан мереж-це безпека і надійність споживання газу. Однак, багато споживачів все ще затягують, наражаючи на небезпеку себе і близьких.

"АТ "Вінницягаз" виконує весь спектр послуг з обслуговування газових мереж будь-якого рівня складності, має кваліфікованих фахівців, обладнання та досвід. В даний час компанія пропонує послугу техобслуговування внутрішніх мереж приватних будинків і квартир на акційних умовах – всього за 300 гривень на рік. Перевагами такої пропозиції вже скористалися близько 18 тисяч споживачів", - зазначає директор з капітального будівництва АТ "Вінницягаз" Микола Яременко.

АТ "Вінницягаз" закликає споживачів не зволікати, забезпечити професійне обслуговування газових мереж у своїх будинках для безпеки, безаварійного та безперебійного споживання газу. Замовити послугу можна в клієнтських просторах 104.ua.