UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Количество украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, возросло до 90, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Уже 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей выразили желание эвакуироваться с территории Афганистана в Украину. Сейчас дипломаты формируют список граждан, нуждающихся в эвакуации.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане предоставить максимальную помощь украинцам, которые сейчас находятся в Афганистане", - заявил представитель МИД.

Николенко отметил, что украинская сторона прорабатывает возможные пути безопасной эвакуации. Не исключается привлечением возможностей иностранных партнеров.

"Для получения помощи соотечественники должны уведомить посольство в Таджикистане или в Пакистане свои контактные данные и место нахождения в Афганистане. Родственники в Украине также имеют возможность обратиться на "горячую линию" МИД", - добавил он.

Напомним, сегодня Украина эвакуировала из Кабула почти 80 человек, часть из них - граждане Афганистана - попросила о статусе беженца.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфганистанУкраинаМИД УкраиныКабул