Количество снегоуборочной техники на дорогах Киева увеличено до 387, - КГГА

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Из-за ухудшения погодных условий предприятия "Киевавтодора" работают в усиленном режиме

Количество снегоуборочной техники на дорогах Киева увеличено до 387 единиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, предприятия "Киевавтодора" работают в усиленном режиме.

"Учитывая ухудшение погодных условий, днем автодоровцы увеличили количество спецтехники - сейчас 387 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники на дорогах Киева. Также бригады по ручной уборке не прекращают работы по обработке посыпальными материалами и уборке столицы от снега", - говорится в сообщении.

Работы идут одновременно во всех районах города, крупногабаритная спецтехника задействована в уборке столичных дорог и мостов, малогабаритная техника работает на тротуарах, пешеходных зонах и остановках общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

В случае усиления снегопада работы по очистке столичных дорог от снега будут проводиться колоннами спецтехники.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" настойчиво обращается к владельцам транспортных средств с просьбой не оставлять свои автомобили на обочине улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.