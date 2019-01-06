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Количество снегоуборочной техники на дорогах Киева увеличено до 387, - КГГА

Новости » Инфраструктура    06.01.2019 - 09:24
Количество снегоуборочной техники на дорогах Киева увеличено до 387, - КГГА
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Из-за ухудшения погодных условий предприятия "Киевавтодора" работают в усиленном режиме

Количество снегоуборочной техники на дорогах Киева увеличено до 387 единиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, предприятия "Киевавтодора" работают в усиленном режиме.

"Учитывая ухудшение погодных условий, днем автодоровцы увеличили количество спецтехники - сейчас 387 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники на дорогах Киева. Также бригады по ручной уборке не прекращают работы по обработке посыпальными материалами и уборке столицы от снега", - говорится в сообщении.

Работы идут одновременно во всех районах города, крупногабаритная спецтехника задействована в уборке столичных дорог и мостов, малогабаритная техника работает на тротуарах, пешеходных зонах и остановках общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

В случае усиления снегопада работы по очистке столичных дорог от снега будут проводиться колоннами спецтехники.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" настойчиво обращается к владельцам транспортных средств с просьбой не оставлять свои автомобили на обочине улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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