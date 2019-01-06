ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кількість снігоприбиральної техніки на дорогах Києва збільшено до 387, - КМДА

Новини » Інфраструктура    06.01.2019 - 09:24
Кількість снігоприбиральної техніки на дорогах Києва збільшено до 387, - КМДА
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Через погіршення погодних умов підприємства "Київавтодору" працюють у посиленому режимі

Кількість снігоприбиральної техніки на дорогах Києва збільшено до 387 одиниць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, підприємства "Київавтодору" працюють у посиленому режимі.

"Враховуючи погіршення погодних умов, вдень автодорівці збільшили кількість спецтехніки - наразі 387 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки на дорогах Києва. Також бригади з ручного прибирання не припиняють роботи з оброблення посипальними матеріалами та прибирання столиці від снігу", - йдеться у повідомленні.

Роботи тривають одночасно в усіх районах міста, великогабаритна спецтехніка задіяна до прибирання столичних доріг та мостів, малогабаритна техніка працює на тротуарах, пішохідних зонах та зупинках громадського транспорту, які знаходяться на утриманні підприємств корпорації.

У разі посилення снігопаду роботи з очищення столичних доріг від снігу проводитимуться колонами спецтехніки.

Комунальна корпорація "Київавтодор" наполегливо звертається до власників транспортних засобів з проханням не залишати свої автомобілі обабіч вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

У Києві перекрили канал нелегальної міграції вихідців Південно-Східної Азії до ЄС Синоптики попередили про ожеледицю у Києві
Новини України КМДАКиївснег
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся