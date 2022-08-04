Количество раненых при обстреле Торецка возросло

Число раненых при обстреле Торецка Донецкой области в четверг, 4 августа, увеличилось до 5 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Андрея Костина.
"По предварительным данным, в мирных граждан стреляли из минометов. Восемь новых смертей. Пять раненых, среди которых трое детей. Это очередное массовое убийство украинских граждан, которое увидел целый мир", - рассказал он.
Костин сообщил, что по факту обстрела центральной части города Торецка Донецкой области начато досудебное расследование.
Действия военных страны-агрессора квалифицированы по ч. 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны.
Как сообщалось ранее, в четверг, 4 августа, оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. В результате атаки 8 человек погибли, 4 получили ранения. Большинство из них стояли в момент обстрела на остановке.
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