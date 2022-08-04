Количество раненых при обстреле Торецка возросло

Число раненых при обстреле Торецка Донецкой области в четверг, 4 августа, увеличилось до 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Андрея Костина.

"По предварительным данным, в мирных граждан стреляли из минометов. Восемь новых смертей. Пять раненых, среди которых трое детей. Это очередное массовое убийство украинских граждан, которое увидел целый мир", - рассказал он.

Как сообщалось ранее, в четверг, 4 августа, оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. В результате атаки 8 человек погибли, 4 получили ранения. Большинство из них стояли в момент обстрела на остановке.

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