Количество раненых на Донбассе с начала суток возросло: свежие данные штаба

Фото: количество раненых на Донбассе с начала суток возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на сегодня, на 17:00 российско-оккупационные войска на Донбассе 70 раз нарушили режим "тишины", из них - 60 с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате погибли двое украинских военных, еще четверо ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные штаба ООС.