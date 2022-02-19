Количество раненых на Донбассе с начала суток возросло: свежие данные штаба
По состоянию на сегодня, на 17:00 российско-оккупационные войска на Донбассе 70 раз нарушили режим "тишины", из них - 60 с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате погибли двое украинских военных, еще четверо ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные штаба ООС.
"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.
По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли:
- Шесть раз Новотроицкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм.
- Четыре раза Старогнатовку - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Три раза Новоселовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Болотенное - из минометов калибра 82 мм.
- Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Широкино - из минометов калибра 120 мм.
- Мироновский - из артиллерии калибра 122 мм.
- Три раза Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм.
- Три раза Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Три раза Майское - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
- Дважды Лобачово - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Южное - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Четыре раза Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.
- Дважды Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.
- Пять раз Счастье - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Четыре раза Крымское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Четыре раза Марьинку - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
- Дважды Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Трижды Нью-Йорк - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Лопаскино - из минометов калибра 82 мм.
- Трижды Новолуганское - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- Дважды Станицу Луганскую - из танка и минометов калибра 120 мм.
- Причепилівку - из минометов калибра 120 мм.
- Сизое - из минометов калибра 120 мм.
- Новогригорьевку - из артиллерии калибра 122 мм.
- Пять раз Троицкое - из минометов калибра 120 мм.
- Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм.
- Три раза Шумы - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Трижды Зайцево - артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм.
- Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Дважды Трехизбенку - из минометов калибра 120 мм.
- Богдановку - из минометов калибра 120 мм.
- Авдеевку - из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, на Донбассе зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, как отмечают в штабе - вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях сегодняшних обстрелов боевиков на Донбассе, сообщив о двух погибших и троих раненых.
Добавим, РБК-Украина следит за происходящим сегодня на Донбассе.