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Количество раненых на Донбассе с начала суток возросло: свежие данные штаба

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Донбасс, Суббота 19 февраля 2022 18:02
Количество раненых на Донбассе с начала суток возросло: свежие данные штаба Фото: количество раненых на Донбассе с начала суток возросло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, на 17:00 российско-оккупационные войска на Донбассе 70 раз нарушили режим "тишины", из них - 60 с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате погибли двое украинских военных, еще четверо ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные штаба ООС.

"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.

По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Шесть раз Новотроицкое - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Четыре раза Старогнатовку - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Три раза Новоселовку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Болотенное - из минометов калибра 82 мм.
  • Водяное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Широкино - из минометов калибра 120 мм.
  • Мироновский - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Три раза Новогнатовку - из минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Светлодарск - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Три раза Майское - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
  • Дважды Лобачово - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Южное - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Четыре раза Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.
  • Дважды Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.
  • Пять раз Счастье - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Крымское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Четыре раза Марьинку - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
  • Дважды Опытное - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Трижды Нью-Йорк - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Лопаскино - из минометов калибра 82 мм.
  • Трижды Новолуганское - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Станицу Луганскую - из танка и минометов калибра 120 мм.
  • Причепилівку - из минометов калибра 120 мм.
  • Сизое - из минометов калибра 120 мм.
  • Новогригорьевку - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Пять раз Троицкое - из минометов калибра 120 мм.
  • Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм.
  • Три раза Шумы - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Трижды Зайцево - артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Станицу Луганскую - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Трехизбенку - из минометов калибра 120 мм.
  • Богдановку - из минометов калибра 120 мм.
  • Авдеевку - из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, на Донбассе зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, как отмечают в штабе - вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях сегодняшних обстрелов боевиков на Донбассе, сообщив о двух погибших и троих раненых.

Добавим, РБК-Украина следит за происходящим сегодня на Донбассе.

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