Количество раненых детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

Стало известно, что 31 августа вследствие обстрела оккупантами города Балаклея Харьковской области получил травмы 13-летний мальчик.

С начала полномасштабной войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 388;

Харьковской - 204;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Николаевской - 67;

Луганской - 61;

Херсонской - 55;

Запорожской - 46.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.

Также в ОГП рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.