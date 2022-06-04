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Количество пострадавших украинских детей из-за войны возросло: новые данные

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Киев, Суббота 04 июня 2022 09:35
Количество пострадавших украинских детей из-за войны возросло: новые данные Фото: от российской агрессии пострадали более 726 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали 726 детей. Из которых 231 - погиб, а 465 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 187, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, 2 июня российские военные обстреляли из артиллерии с.Марянское Криворожского района Днепропетровской области. В результате обстрела получила ранения женщина и ее двое детей 10 и 7 лет.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, в Украине только в апреле было убито около 100 детей, однако реальные цифры могут быть значительно больше.

Кроме того, с начала войны в Украине более 900 тысяч детей выехали в страны ЕС и Молдову.

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