Количество пострадавших от стрельбы в Чикаго возросло

В окрестностях американского города Чикаго в штате Иллинойс произошла срельба, вследствие которой пострадали уже 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, стрельба произошла во время семейного праздника в Уэст Инглвуде в окрестностях к югу от Чикаго. Согласно уточненным данным, пострадали шестеро, в том числе двое детей, жизни которых ничего не угрожает. Одна из раненых женщин находится в критическом состоянии.

Личность стрелявшего на данный момент не установлена. По информации полиции, стрельба могла быть связана с конфликтом между враждующими преступными группировками.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла срельба, вследствие которой среди постадавших оказался ребенок.

Сообщается, что стрельба произошла во время семейного праздника в населенном пункте Уэст Инглвуд. Правоохранителям на данный момент не известны причины происшествия. Полиция пытается установить личность нападавшего.

Информации о степеня тяжести ранений у потерпевших пока не разглашают.

РБК-Украина писало, что вечером в субботу, 6 апреля в Дании неизвестные открыли стрельбу в городе Херсхольм, в результате чего несколько человек получили ранения. Полиция задержала 14 подозреваемых в причастности к стрельбе.