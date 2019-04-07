ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Количество пострадавших от стрельбы в Чикаго возросло

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 23:51
Количество пострадавших от стрельбы в Чикаго возросло
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Число пострадавших в результате стрельбы возросло до шести

В окрестностях американского города Чикаго в штате Иллинойс произошла срельба, вследствие которой пострадали уже 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, стрельба произошла во время семейного праздника в Уэст Инглвуде в окрестностях к югу от Чикаго. Согласно уточненным данным, пострадали шестеро, в том числе двое детей, жизни которых ничего не угрожает. Одна из раненых женщин находится в критическом состоянии.

Личность стрелявшего на данный момент не установлена. По информации полиции, стрельба могла быть связана с конфликтом между враждующими преступными группировками.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла срельба, вследствие которой среди постадавших оказался ребенок.

Сообщается, что стрельба произошла во время семейного праздника в населенном пункте Уэст Инглвуд. Правоохранителям на данный момент не известны причины происшествия. Полиция пытается установить личность нападавшего.

Информации о степеня тяжести ранений у потерпевших пока не разглашают. 

РБК-Украина писало, что вечером в субботу, 6 апреля в Дании неизвестные открыли стрельбу в городе Херсхольм, в результате чего несколько человек получили ранения. Полиция задержала 14 подозреваемых в причастности к стрельбе.

США намерены продлить отсрочку импортерам нефти из Ирана, - WSJ Противолодочный самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипострадавшиеСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь