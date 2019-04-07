Кількість постраждалих від стрілянини в Чикаго зросла

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Число постраждалих в результаті стрілянини зросла до шести

В околицях американського міста Чикаго в штаті Іллінойс сталася срельба, внаслідок якої постраждали 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, стрілянина сталася під час сімейного свята в Уест Інглвуді в околицях на південь від Чикаго. Згідно з уточненими даними, постраждали шестеро, в тому числі двоє дітей, життя яких нічого не загрожує. Одна з поранених жінок перебуває в критичному стані.

Особистість того, хто стріляв на даний момент не встановлена. За інформацією поліції, стрілянина могла бути пов'язана з конфліктом між ворогуючими злочинними угрупованнями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в штаті Іллінойс сталася срельба, внаслідок якої серед постадавших виявився дитина.

Повідомляється, що стрілянина сталася під час сімейного свята в населеному пункті Уест Інглвуд. Правоохоронцям на даний момент не відомі причини події. Поліція намагається встановити особу нападника.

Інформації про степеня тяжкості поранень у потерпілих поки не розголошують.

РБК-Україна писало, що ввечері в суботу, 6 квітня у Данії невідомі відкрили стрілянину у місті Херсхольм, в результаті чого кілька людей отримали поранення. Поліція затримала 14 підозрюваних у причетності до стрілянини.