Количество пострадавших в ходе беспорядков в Иерусалиме возросло до 65

Фото: столкновения на Храмовой горе (Reuters)

Полиция арестовала 7 подозреваемых и восстановила общественный порядок

В результате беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье, 11 августа, пострадали 65 человек, в том числе четверо полицейских. Об этом говорится в сообщении Красного Полумесяца, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В ходе столкновений с полицией 61 палестинец получил травмы, 15 из них были доставлены в больницу.

В то же время израильская полиция сообщила, что от камней и других предметов, которые бросали палестинцы, пострадали четверо ее сотрудников.

Полиция арестовала 7 подозреваемых и восстановила общественный порядок.

Напомним, 11 августа во время богослужения на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами из Палестины и израильской полицией.

Еврейский День национального траура по разрушенному Храму совпал с мусульманским праздником Ид аль-Адха и, чтобы избежать беспорядков, полиция запретила вход на гору для евреев и туристов. В то же время на входе на Храмовую гору собралась толпа иудеев, и среди палестинцев стали распространяться сообщения о том, что евреев пропускают вопреки запрету.

После завершения молебна в мечети Аль-Акса, участники мероприятия стали бросать в полицейских камни, полиция в ответ применила газ.