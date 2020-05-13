Количество пользователей онлайн-сервисов "Хмельницкгаз Сбыта" выросло на 20%

В Хмельницкой области по состоянию на начало мая 120 тыс. потребителей газа пользуются онлайн-сервисом Личный кабинет на сайте 104.ua. За четыре месяца 2020 года круглосуточный доступ к собственному лицевого счета и возможность дистанционных расчетов за газ с помощью онлайн сервисов получили еще 20 тыс клиентов "Хмельницкгаз Сбыта".

"Онлайн сервис Личный кабинет - удобный дистанционный сервис для потребителей, особенно в период карантина. Клиенты из своих домашних гаджетов могут в удобное время дистанционно контролировать состояние лицевого счета, платить за газ и решать все вопросы со своей газовой компанией, не выходя из дома", - говорится в сообщении.

Для упрощения регистрации "Хмельницкгаз Сбыт" разработал и внедрил для своих клиентов мгновенную экспресс-регистрацию на сайте 104.ua, услугами которой уже воспользовались несколько тысяч подолян. По словам пресс-службы, достаточно позвонить в Контакт-центр (0382) 686 504 и указать свой лицевой счет. Через несколько минут, получив логин и пароль, перейти по ссылке в свой уже созданный личный кабинет 104.ua

"Все больше наших клиентов каждый день убеждаются в удобстве дистанционных сервисов, когда через собственный Личный кабинет на сайте 104.ua можно отслеживать стоимость газа, которая меняется ежемесячно, контролировать начисления государственной помощи, а также планировать дальнейшее использование газа, - информирует директор газоснабжающей компании Андрей Левицкий. - Наличие Интернета дает возможность постоянного обратной связи с поставщиком газа и круглосуточного доступа и контроля лицевого счета за газ, что очень удобно".

В пресс-службе отметили, что для клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" успешно функционируют другие дистанционные сервисы: отправка ежемесячных показаний счетчика СМС-сообщением на номер 7104, получение мгновенного баланса через СМС-информирование, круглосуточная связь с Контакт-центром, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile, Вайбер-бот, электронная почта contact@kmgaszbut.104.ua и др.