Количество пользователей Личного кабинета "Черниговгаз Сбыта" выросло на 20%

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сервис позволяет дистанционно решать все вопросы, связанные с потреблением газа, и выбирать удобный способ оплаты

Только с начала карантина больше 3 тыс. клиентов "Черниговгаз Сбыта" зарегистрировались в онлайн-сервисе Личный кабинет и в вайбер-боте 7104ua. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Черниговгаз Сбыт" остается на постоянной связи со своими клиентами даже во время карантинных ограничений - благодаря онлайн сервисам, из которых каждый потребитель газа выбирает удобный для себя. Личный кабинет предоставляет пользователям самый большой набор возможностей: передача показаний счетчиков, история расчетов, изменения цены на газ, оплата за потребленный газ и прочее. Сейчас Личный кабинет имеют почти 108 тысяч потребителей газа Черниговской области, что на 20% больше, чем год назад", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что кроме традиционного способа создания онлайн кабинета, работает еще экспресс-регистрация – достаточно просто позвонить со смартфона в свой контакт-центра 067 65-64-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

"Еще 1500 клиентов в марте избрали для себя чат-бот в Viber (QR код для присоединения к боту и инструкция по пользованию по ссылке). В нем есть возможность добавить до 5-ти лицевых счетов и передавать показания и платить за газ, например, за старших родственников, которым это сложно сделать. А с апреля бот принимает еще и фото с показаниями счетчиков - таким образом можно проверять правильность их передачи", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, также разработаны мобильные приложения 104Android и 104iPhone - в них тоже можно управлять несколькими лицевыми счетами.

"Широкий выбор дистанционных сервисов "Черниговгаз Сбыта" позволяет клиентам компании безопасно и вовремя передавать показания счетчиков и платить за газ. И хотя во время карантина временно не начисляется пеня и штрафные санкции за просрочку платежей, накопление долгов может привести к кризису в отрасли. Поэтому "Черниговгаз Сбыт" благодарен всем своим клиентам, которые нашли возможность заплатить", - говорится в сообщении.