Количество пользователей "Личного кабинета" в Житомирской области возросла до 75 тыс.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Клиенты компании имеют возможность контролировать свои личные счета онлайн

За 11 месяцев текущего года количество клиентов ПАО "Житомиргаз", имеющих "Личный кабинет" на сайте 104.ua выросло почти на 10 тыс. Сейчас онлайн-сервисом пользуются 76 тыс. домохозяйств, что составляет более 20% от числа клиентов компании. Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаза".

Уже почти 5 лет каждый клиент компании имеет возможность контролировать свой лицевой счет онлайн. С помощью "Личного кабинета" клиенты компании могут передать показания счетчика, оплатить за потребленный газ, проверить состояние своего лицевого счета, узнать, размер субсидии или льготы.

"Подавляющее большинство потребителей газа регистрируется на сайте для передачи показаний счетчика. В ноябре 40% показаний счетчиков газа были переданы в "Житомиргаза" через "Личный кабинет". Зарегистрировавшись на сайте, потребитель может самостоятельно, проконсультировавшись с менеджером контакт-центра", – говорит начальник управления клиентского сервиса ПАО "Житомиргаз" Сергей Пикуль.

Сообщается также, что в этом году кампания предложила потребителям Житомирской области пройти регистрацию в мобильном пункте регистрации в рамках акции "Дни регистрации в "Личном кабинете" на сайте 104.ua. Стартовала акция в июне, и первым городом, где специалисты ПАО "Житомиргаз" установили брендированную палатку с необходимой техникой для регистрации – стало город Малин.

Несколько месяцев подряд в тестовом режиме работает мобильное приложение "104.Mobile", который можно скачать с интернет-ресурса "Google play". Удобный интерфейс приложения позволяет налаживать обратную связь с газораспределительной компанией.