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Кількість користувачів "Особистого кабінету" в Житомирській області зросла до 75 тис.

Новини » Енергетика    05.12.2018 - 15:00
Кількість користувачів "Особистого кабінету" в Житомирській області зросла до 75 тис.
Ілюстративне фото (УНІАН)

Клієнти компанії мають можливість контролювати свої особові рахунки онлайн

За 11 місяців поточного року кількість клієнтів ПАТ "Житомиргаз", що мають "Особистий кабінет" на сайті 104.ua, зросла майже на 10 тис. Зараз онлайн-сервісом користуються 76 тис. домогосподарств, що складає більше 20% від числа клієнтів компанії. Про це повідомляє прес-служба "Житомиргазу".

Вже майже 5 років кожен клієнт компанії має можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн. За допомогою "Особистого кабінету" клієнти компанії можуть передати показання лічильника, сплатити за спожитий газ, перевірити стан свого особового рахунку, дізнатися, розмір субсидії чи пільги.

"Переважна більшість споживачів газу реєструється на сайті саме для передачі показань лічильника. В листопаді 40% показань лічильників газу були передані до "Житомиргазу" через "Особистий кабінет". Зареєструвавшись на сайті, споживач може самостійно, проконсультувавшись із менеджером контакт-центру", – говорить начальник управління клієнтського сервісу  ПАТ "Житомиргаз" Сергій Пікуль.

Повідомляється також, що цього року кампанія запропонувала споживачам Житомирської області пройти реєстрацію в мобільному пункті реєстрації у рамках акції "Дні реєстрації в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua. Стартувала акція у червні, і першим містом, де фахівці ПАТ "Житомиргаз" встановили брендовану палатку із необхідною технікою для реєстрації – стало місто Малин.  

Також декілька місяців поспіль у тестовому режимі працює мобільний додаток "104.Mobile", який можна викачати з інтернет-ресурсу "Google play". Зручний інтерфейс додатку дозволяє налагоджувати зворотній зв’язок із газорозподільною компанією.

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